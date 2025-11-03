İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Prezident: Azərbaycan bir çox ölkələrə hərbi təyinatlı məhsul ixrac edir

    Siyasət
    • 03 noyabr, 2025
    • 14:05
    Prezident: Azərbaycan bir çox ölkələrə hərbi təyinatlı məhsul ixrac edir
    İlham Əliyev

    Azərbaycan bir çox ölkələrə hərbi təyinatlı məhsul ixrac edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 80 illik yubiley yığıncağında çıxışı zamanı söyləyib.

    O bildirib ki, Azərbaycanda hərbi sənaye sürətlə inkişaf edir və artıq uzun illər ərzində bu sahəyə böyük vəsait ayrılır, bu sahədə fəaliyyət göstərən şirkətlərin fəaliyyəti təkmilləşir:

    "Eyni zamanda, bu yaxınlarda biz bu sahəni özəl sektor üçün də açmışıq. Çünki bu istiqamətdə ən böyük uğurlar əldə etmiş ölkələrdə hərbi təyinatlı məhsullar məhz özəl şirkətlər tərəfindən istehsal olunur. Ona görə biz də burada lisenziyaları verməklə özəl sektoru cəlb etmişik. Eyni zamanda, mənim tərəfimdən də onlara çağırış olub və bu gün özəl şirkətlər artıq hərbi təyinatlı məhsulların istehsalı ilə məşğul olmağa başlayıblar. Deyə bilərəm ki, hələlik bu proses icra mərhələsindədir, amma yəqin ki, yaxın gələcəkdə bir çox Azərbaycan şirkətləri artıq dünya səviyyəli keyfiyyətli hərbi təyinatlı məhsullar istehsal edəcəklər".

    Prezident əlavə edib ki, eyni zamanda, dövlət xətti ilə bu istiqamətdə işlər aparılır və Azərbaycan öz hərbi imkanlarını artıq böyük dərəcədə yerli istehsal hesabına genişləndirir:

    "Biz öz tələbatımızı böyük dərəcədə ödəyirik. Artıq bir çox ölkələrə hərbi təyinatlı məhsul ixrac edirik və qarşıya vəzifə qoyulub ki, həm daxili tələbatı ödəmək, həm də ixrac etmək üçün bizdə bu istiqamətdə çox ciddi sənaye klasteri yaradılsın. Çünki bu, çox gəlirli sahədir və nəzərə alsaq ki, bu gün dünyanın bütün yerlərində müharibələr alovlanır, dayanmır, əfsuslar olsun ki, hərbi təyinatlı məhsullara bundan sonra da ehtiyac olacaq. Ona görə bu istiqamətdə bu gün biz çox fəal işləyirik. Yenə də deyirəm, biz təbii ki, dövlət və özəl şirkətlərimizi, eyni zamanda, Azərbaycan alimlərini bu istiqamətə dəvət edirik".

    Prezident İlham Əliyev AMEA yubiley
    Президент: Азербайджан уже экспортирует военную продукцию в ряд стран
    President of Azerbaijan: We already export military products to many countries

    Son xəbərlər

    15:11
    Foto

    Azərbaycan və BƏƏ yeni əməkdaşlıq razılaşması imzalayıb - YENİLƏNİB

    Biznes
    15:10

    Elariz Məmmədoğlunun dələduzluqda təqsirləndirilən kürəkəninə hökm oxunub

    Hadisə
    15:08

    Agentlik: 147 nömrəli Texniki və humanitar fənlər liseyinə direktor təyin edilib, tədris prosesi normal qaydada davam edir

    Digər
    15:08

    Rusiya və Çin bir sıra sənədlər imzalayıb

    Region
    15:01

    Qusarda kənd sakinlərindən hədə-qorxu yolu ilə rüşvət almaqda təqsirləndirilən vəzifəli şəxs həbs edilib

    Hadisə
    15:00

    Azərbaycanın basketbol millisi Bakıda Türkiyə klubu ilə yoldaşlıq oyunu keçirəcək

    Komanda
    15:00

    Oktyabrda Abşeron dairəvi marşrutu ilə 1 milyondan çox sərnişin daşınıb

    İnfrastruktur
    14:54

    Ağdam sakinləri mina təhlükəsi ilə bağlı maarifləndirilib

    Daxili siyasət
    14:51

    "Araz-Naxçıvan" rəsmisi: "Hədəfə çatmaq üçün komandanın kifayət qədər potensialı var"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti