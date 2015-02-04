Азербайджан занимает четвертое место в рейтинге самых счастливых стран мира

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В 2014 году возросло число счастливых людей. За год общемировой индекс счастья вырос на 16 процентных пунктов (п.п.) и составил 64 процентных пункта.

Как сообщает Report, такие данные показали результаты опроса, проведенного Ассоциацией независимых исследовательских агентств Gallup International/WI.

Согласно опросу, Азербайджан занимает четвертое место в списке самых счастливых стран мира. 85% населения страны чувствуют себя счастливыми.

Самой счастливой страной является Фиджи (91 п.п.). В первую пятерку также вошли Колумбия (86 п.п.), Саудовская Аравия (86 п.п.) и Индия (81 п.п.). Соседняя Россия занимает 16-ю строчку рейтинга. Аутсайдерами стали Болгария (16 п.п.), Греция (1 п.п.) и Ирак (0 п.п.).

Опрос был проведен в 65 странах среди 75 тыс. человек. Исследователи отмечают, что индекс счастья выше в странах с высоким доходом на душу населения.