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Замминистра: В системе высшего образования необходимы серьезные реформы

Замминистра: В системе высшего образования необходимы серьезные реформы "Система высшего образования должна измениться. Хотим мы этого или нет. В этой сфере необходимы серьезные реформы".
Наука и образование
18 мая 2023 г. 11:12
Замминистра: В системе высшего образования необходимы серьезные реформы

"Система высшего образования должна измениться. Хотим мы этого или нет. В этой сфере необходимы серьезные реформы".

Как сообщает Report, об этом заместитель министра науки и образования Идрис Исаев сказал на международном форуме на тему "Обеспечение качества в высшем образовании и усиление качества".

Он отметил, что в системе высшего образования в ряде случаев нужно отказаться от классического подхода:

"В наших вузах должны предлагаться механизмы для принятия гибких решений. Думаю, в скором времени в этой сфере будут проведены реформы. Вузы смогут построить свою работу так, чтобы, в первую очередь, повысилось качество образования".

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Ali təhsil sistemində ciddi islahatlar aparılmalıdır"

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