Замминистра: В системе высшего образования необходимы серьезные реформы

"Система высшего образования должна измениться. Хотим мы этого или нет. В этой сфере необходимы серьезные реформы".

"Система высшего образования должна измениться. Хотим мы этого или нет. В этой сфере необходимы серьезные реформы".

Как сообщает Report, об этом заместитель министра науки и образования Идрис Исаев сказал на международном форуме на тему "Обеспечение качества в высшем образовании и усиление качества".

Он отметил, что в системе высшего образования в ряде случаев нужно отказаться от классического подхода:

"В наших вузах должны предлагаться механизмы для принятия гибких решений. Думаю, в скором времени в этой сфере будут проведены реформы. Вузы смогут построить свою работу так, чтобы, в первую очередь, повысилось качество образования".