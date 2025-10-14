Замминистра: Девушки составляют 54% получающих студенческие кредиты на образование
Наука и образование
- 14 октября, 2025
- 13:30
Девушки составляют 54% тех, кто получает студенческие кредиты на образование.
Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра науки и образования Идрис Исаев на панельной дискуссии в рамках 7-го Диалога целей устойчивого развития на тему "Инвестиции в образование для устойчивого развития".
Он отметил, что студенты, обучающиеся на платной основе, могут получать кредиты через Фонд образовательных студенческих кредитов для оплаты обучения.
"54% тех, кто пользуется этими кредитами, - девушки. Это говорит о том, что сделаны важные шаги для создания возможностей для наших детей, особенно для девушек, в сфере образования", - отметил он.
Последние новости
14:15
Санжар Жаркешов: В перспективе Казахстан может использовать для транзита нефти и БТД, и Баку-Супса - ЭКСКЛЮЗИВЭнергетика
14:11
Песков: Путин и Эрдоган пока не договаривались о контактах по УкраинеВ регионе
14:03
Китай ввел санкции против американских "дочек" южнокорейской Hanwha OceanДругие страны
14:00
Фото
Азербайджан и Таджикистан обсудили сотрудничество в судебной сфереВнешняя политика
13:58
Ильгар Исбатов: Разработаны генпланы Ханкенди, Агдере, Ходжавенда и ХоджалыИнфраструктура
13:56
Эрдоган: Турция будет добиваться поддержки партнеров в восстановлении ГазыДругие страны
13:53
Дуро Сесса: Во многих странах баланс между ветвями госвласти нарушен - ИНТЕРВЬЮВнешняя политика
13:46
Эрдоган заявил, что намерен поддерживать тесные контакты с Трампом для сохранения мира в ГазеВ мире
13:44