Замминистра: Девушки составляют 54% получающих студенческие кредиты на образование

Девушки составляют 54% тех, кто получает студенческие кредиты на образование.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра науки и образования Идрис Исаев на панельной дискуссии в рамках 7-го Диалога целей устойчивого развития на тему "Инвестиции в образование для устойчивого развития".

Он отметил, что студенты, обучающиеся на платной основе, могут получать кредиты через Фонд образовательных студенческих кредитов для оплаты обучения.

"54% тех, кто пользуется этими кредитами, - девушки. Это говорит о том, что сделаны важные шаги для создания возможностей для наших детей, особенно для девушек, в сфере образования", - отметил он.