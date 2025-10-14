Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Замминистра: Девушки составляют 54% получающих студенческие кредиты на образование

    Наука и образование
    • 14 октября, 2025
    • 13:30
    Замминистра: Девушки составляют 54% получающих студенческие кредиты на образование

    Девушки составляют 54% тех, кто получает студенческие кредиты на образование.

    Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра науки и образования Идрис Исаев на панельной дискуссии в рамках 7-го Диалога целей устойчивого развития на тему "Инвестиции в образование для устойчивого развития".

    Он отметил, что студенты, обучающиеся на платной основе, могут получать кредиты через Фонд образовательных студенческих кредитов для оплаты обучения.

    "54% тех, кто пользуется этими кредитами, - девушки. Это говорит о том, что сделаны важные шаги для создания возможностей для наших детей, особенно для девушек, в сфере образования", - отметил он.

    Nazir müavini: Təhsil tələbə kreditlərindən istifadə edənlərin 54%-i qadındır
    Deputy Minister: 54% of student loan beneficiaries are women

