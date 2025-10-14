İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Nazir müavini: Təhsil tələbə kreditlərindən istifadə edənlərin 54%-i qadındır

    Elm və təhsil
    • 14 oktyabr, 2025
    • 12:35
    Nazir müavini: Təhsil tələbə kreditlərindən istifadə edənlərin 54%-i qadındır
    İdris İsayev

    Təhsil tələbə kreditlərindən istifadə edənlərin 54%-i qadındır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu elm və təhsil nazirinin müavini İdris İsayev "Azərbaycanın dayanıqlı inkişafı naminə təhsilə investisiya" mövzusunda 7-ci Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri Dialoqu çərçivəsində təşkil edilən panel müzakirə zamanı deyib.

    O bildirib ki, Təhsil Tələbə Krediti Fondu vasitəsilə ödənişli təhsil alan tələbələr kreditlər əldə edərək öz təhsil haqlarını ödəyə bilirlər:

    "Bu kreditlərdən istifadə edən tələbələrin 54%-i qadındır. Bu isə göstərir ki, övladlarımıza, xüsusilə də qızlarımıza təhsil sahəsində imkanlar yaratmaq istiqamətində mühüm addımlar atılıb".

    Təhsil Təhsil kreditləri təhsil haqqı
    Замминистра: Девушки составляют 54% получающих студенческие кредиты на образование

    Son xəbərlər

    13:33

    Gürcüstanda etiraz aksiyalarının tənzimlənməsi ilə bağlı qanunvericiliyə dəyişiklik ediləcək

    Region
    13:29

    "Azər-Türk Bank"a yeni Baş risk inzibatçısı təyin edilib

    Maliyyə
    13:27

    Rusiyalı üçqat olimpiya çempionu vəfat edib

    Fərdi
    13:26

    KİV: Qəzzada üç fələstinli İsrail hərbçiləri tərəfindən öldürülüb

    Digər ölkələr
    13:26

    Azərbaycan-Qazaxıstan Hökumətlərarası Komissiyasının protokolu imzalanıb - YENİLƏNİB

    Biznes
    13:23

    Ərdoğan: Tramp ilə qurulan diplomatiya çox önəmlidir

    Dünya
    13:23
    Foto

    Növbəti köç karvanı Təzəbinə kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:23

    İrandan Azərbaycana PUA vasitəsilə narkotik keçirən narkotacir həbs olunub

    Hadisə
    13:20

    "Səba"nın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti