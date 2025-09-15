Замминистра: За последние 20 лет реконструировано более 3 500 школ

За последние 20 лет в Азербайджане благодаря вниманию и заботе президента Ильхама Алиева, реализации государственных программ, а также деятельности под руководством первого вице-президента Мехрибан Алиевой и Фонда Гейдара Алиева было построено или капитально отремонтировано более 3 500 школ.

Как сообщает местное бюро "Report", об этом заявил заместитель министра науки и образования Кянан Керимзаде во время выступления на церемонии открытия средней школы №36 в Сумгаите после реконструкции.

По его словам, в результате этого значительно улучшились условия обучения и качество образования более 1,3 млн учащихся:

"По инициативе руководства страны последовательно и планомерно реализуется Государственная программа "Большое Возвращение". На освобожденных от оккупации территориях уже функционируют 25 школ, где обучаются более 3 тыс. учащихся. Это яркий пример того, как Азербайджан, восстановивший свою территориальную целостность, создает для своих граждан возможность получать образование в школах с современной инфраструктурой".