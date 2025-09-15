İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü

    Nazir müavini: Son 20 ildə 3 500-dən çox məktəb yenidən inşa olunub

    Elm və təhsil
    • 15 sentyabr, 2025
    • 09:57
    Nazir müavini: Son 20 ildə 3 500-dən çox məktəb yenidən inşa olunub
    Kənan Kərimzadə

    Son 20 ildə Prezident İlham Əliyevin diqqət və qayğısı, qəbul edilən dövlət proqramları, Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın və Heydər Əliyev Fondunun rəhbərliyi ilə ölkə ərazisində 3500-dən çox məktəb ya yenidən tikilib, ya da əsaslı təmir olunub.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bunu elm və təhsil nazirinin müavini Kənan Kərimzadə Sumqayıtda 36 nömrəli tam orta məktəbin yenidənqurmadan sonra açılış mərasimində çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, bunun nəticəsində 1 milyon 300 mindən artıq şagirdin təhsil şəraiti və tədrisin keyfiyyəti xeyli yüksəlib:

    "Ölkə rəhbərinin təşəbbüsü ilə "Böyük Qayıdış" Dövlət Proqramı ardıcıl və planlı şəkildə icra olunur. Artıq işğaldan azad olunan ərazilərdə 25 məktəb fəaliyyət göstərir və 3 mindən çox şagird təhsil alır. Bu, Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmiş dövlət kimi vətəndaşlarına müasir infrastrukturla təmin olunmuş məktəblərdə təhsil almaq imkanı yaratmasının bariz nümunəsidir".

    Bilik günü İlham Əliyev məktəb Sumqayıt
    Замминистра: За последние 20 лет реконструировано более 3 500 школ

    Son xəbərlər

    10:55

    Hadrut məscidində eyni vaxtda 210 nəfər ibadət edə biləcək

    Din
    10:55

    Ötən həftə 1333,8 ha ərazi minalardan təmizlənib

    Hadisə
    10:55

    Pakistan Baş naziri Qətərə səfər edəcək

    Digər ölkələr
    10:52
    Foto

    Azad olunan ərazilərdə Bilik Günü qeyd olunub

    Elm və təhsil
    10:51
    Foto

    Azərbaycan Prezidenti Xocalı rayonunun Daşbulaq kəndində olub

    Daxili siyasət
    10:48
    Foto

    İlham Əliyev Xocalı rayonunun Badara kəndində olub

    Daxili siyasət
    10:46

    "Turan Tovuz"un futbolçusu Premyer Liqada 100-cü oyununu keçirib

    Futbol
    10:43

    Türkiyə MN: Azərbaycanla bir yumruq kimi qalmağa davam edəcəyik

    Xarici siyasət
    10:42

    NTD ilk yerli basketbolçu transferini reallaşdırıb

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti