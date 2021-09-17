За 8 месяцев поступило около 2 тыс. обращений для признания дипломов зарубежных вузов

За 8 месяцев в Азербайджане зарегистрировано 1 900 обращений в связи с признанием дипломов, выданных зарубежными вузами.

За 8 месяцев в Азербайджане зарегистрировано 1 900 обращений в связи с признанием дипломов, выданных зарубежными вузами.

Как передает Report, об этом председатель правления Агентства по обеспечению качества образования Эльдар Оруджев сказал на тренинге на тему "Диалог медиа и образования".

Председатель агентства отметил, что по 76% обращениям было принято положительное решение, а 24% - отклонены.

Он напомнил, что с нового учебного года в школах стартуют реальные инспекции: "В марте-июне в 24 школах были проведены инспекции пилотного характера".