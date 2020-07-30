Ученые выявили связь между смехом и здоровьем в старости

Ученые университета Нагоя в Японии пришли к выводу, что у пожилых людей, которые не смеются в повседневной жизни, риск того, что впоследствии они не смогут сами себя обслуживать и им потребуется посторонняя помощь, возрастает в 1,4 раза

Ученые университета Нагоя в Японии пришли к выводу, что у пожилых людей, которые не смеются в повседневной жизни, риск того, что впоследствии они не смогут сами себя обслуживать и им потребуется посторонняя помощь, возрастает в 1,4 раза.

Как передает Report, об исследовании и причинах этого явления корреспонденту РИА Новости рассказал руководитель группы доцент Департамента профилактической медицины отдела медицинских исследований университета Нагоя Кэндзи Такэути.

Кэндзи Такэути считает, что механизм этого явления, возможно, следует искать в повышении иммунитета.

"Есть данные, что частый смех приводит к улучшению иммунных функций и стимулировании кровообращения. Думаю, что такой же механизм действует и в случае общего состояния, когда потребность в посторонней помощи возникает или человек обходится своими силами в повседневной жизни. В данном случае в исследовании мы за критерий взяли ту степень зависимости от посторонней помощи, когда человек не может сам вставать и ходить, ему необходима помощь при обслуживании себя", - сказал ученый.

При этом еще одну плоскость исследования, а именно взаимосвязь между тем, как часто человек смеется, и возрастом смерти, установить не удалось. В дальнейшем ученые рассчитывают, что им удастся использовать результаты исследования для раннего прогнозирования дальнейших изменений в состоянии пожилого человека.

Так как удалось подтвердить, что у пожилых людей, которые мало смеются, возрастает риск потери самостоятельности в будущем, "это указывает на вероятность раннего прогнозирования этого состояния в зависимости от снижения частоты смеха", считают ученые.