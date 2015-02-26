​Выявлены случаи разрешения педагогам в обмен на взятку заниматься репетиторством в школах

Омбудсмен: "Директора школ угрожают родителям оставить их детей на второй год"

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ "Анализы и наблюдения показывают, что, несмотря на принятие новых программ и законодательных актов, до сих пор остается нерешенным ряд проблем, связанных с образованием, что вызывает справедливое недовольство".

Как сообщает Report, об этом говорится в ежегодном отчете омбудсмена за 2014 год.

В документе отмечается о необходимости построения системы дошкольного воспитания на современном уровне: "Деятельность некоторых сельских детсадов в приспособленных зданиях, приостановка работы в некоторых детсадах вызывают серьезную обеспокоенность".

В обращении отразились такие вопросы, как отсутствие дошкольных учреждений на отдельных территориях, требование денег с родителей при приеме детей в детсады под предлогом возмещения некоторых нужд, несоблюдение принципа очередности при приеме детей, закрытие дошкольных учреждений и пр.

В ежегодном отчете отмечается о поступлении в прошлом году 129-ти обращений, связанных с правом на образование. В результате проведенных расследований был выявлен ряд негативов, в результате чего виновные понесли наказание: "Анализы показывают, что нездоровая атмосфера в педагогических коллективах отрицательно сказывается на процессе обучения и мешает правильному построению воспитательной работы.

Выявлены также случаи предвзятости директоров школ в отношении педагогов, неправильного распределения нагрузки и предоставления педагогам в обмен на взятку возможности для репетиторства в школах.

Исследования показали, что в ряде школ директора угрожают оставить учащихся на второй год и под различными предлогами принуждают писать заявления об отчислении.

В обращениях также отмечается о взяточничестве при выдаче дипломов и приложений, волокитстве при процедурах по переводу в другие вузы, признании дипломов лиц, получивших образование за рубежом, и оказании помощи в освобождении от платы за обучение".