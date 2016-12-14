Во Французско-азербайджанский университет назначен директор

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ По рекомендации ректора Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности Мустафы Бабанлы и с согласия министерства образования доцент Вазех Аскеров назначен директором действующего при университете Французско-азербайджанского университета (UFAZ).

Как сообщили Report из Департамента маркетинга и связей с общественностью Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, с участием руководства университета сегодня Вазех Аскеров был представлен коллективу.

Представивший директора UFAZ ректор Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности заявил, что назначение было также утверждено Страсбургским университетом.

М.Бабанлы заявил, что В.Аскеров на протяжении долгих лет обучался и работал в Страсбургском университете и по этой причине хорошо знаком с французской системой образования. Он выразил уверенность, что В.Аскеров применит набранный опыт в UFAZ и приложит усилия для повышения статуса университета.

Доцент В.Аскеров выразил признательность за оказанное ему доверие и обещал приложить все силы, чтобы оправдать доверие.