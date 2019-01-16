На Азербайджан надвигается опасная погода, в учебных заведениях объявлены двухдневные каникулы

Баку. 16 января REPORT.AZ/ В связи с объявленными опасными погодными условиями учебные заведения Азербайджана уходят на двухдневные каникулы.

Как сообщает Report, в связи с этим министр образования Джейхун Байрамов подписал приказ.

Так, с целью обеспечения выполнения постановления Кабинета министров от 16 января 2019 года, Джейхун Байрамов подписал приказ "О прекращении учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях".

Согласно приказу, из-за резкого ухудшения погодных условий 17 и 18 января 2019 года процесс обучения будет приостановлен во всех учебных заведениях по всей стране, связанные с этим все мероприятия будут отложены.