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    На Азербайджан надвигается опасная погода, в учебных заведениях объявлены двухдневные каникулы

    Баку. 16 января REPORT.AZ/ В связи с объявленными опасными погодными условиями учебные заведения Азербайджана уходят на двухдневные каникулы.

    Как сообщает Report, в связи с этим министр образования Джейхун Байрамов подписал приказ.

    Так, с целью обеспечения выполнения постановления Кабинета министров от 16 января 2019 года, Джейхун Байрамов подписал приказ "О прекращении учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях".

    Согласно приказу, из-за резкого ухудшения погодных условий 17 и 18 января 2019 года процесс обучения будет приостановлен во всех учебных заведениях по всей стране, связанные с этим все мероприятия будут отложены.

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