В Турции обучаются свыше 17 тысяч азербайджанских студентов

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В вузах Турции в 2017/2018 учебном году проходит обучение 17 078 азербайджанских студентов, передает Report со ссылкой на Milliyet.

Управление по высшему образованию Турции опубликовало статистику количества иностранных учащихся в вузах страны. Согласно отчету в Турции первое место по количеству обучающихся иностранцев занимают сирийцы. Из 117,81 тысяч иностранных студентов сирийцы составляют 20,68 тысяч человек, что означает, что каждый 18 иностранный студент в Турции - сириец.

Второе место в списке занимает Азербайджан с 17 078 студентами. Третье - Туркменистан с 12 220 студентов. Далее идет Иран с 6 350 человек. Пятерку стран замыкает Афганистан с 5 820 студентами.

В Управлении отмечают, что сегодня в Турции проходят обучение студенты из более чем 200 стран, в том числе из Африки, арабских стран и с Балканского полуострова.