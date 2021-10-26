О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Товузе установлена новая сейсмическая станция

В Товузе установлена новая сейсмическая станция В Азербайджане продолжаются работы по установке сейсмических станций в рамках проекта "Расширение сейсмической сети на Кавказе и в Центральной Азии"(Seismic Network Expasion in the Caucasus and Central Asia), осуществляемого при поддержке Украинского цент
Наука и образование
26 октября 2021 г. 13:41
В Товузе установлена новая сейсмическая станция

В Азербайджане продолжаются работы по установке сейсмических станций в рамках проекта "Расширение сейсмической сети на Кавказе и в Центральной Азии"(Seismic Network Expasion in the Caucasus and Central Asia), осуществляемого при поддержке Украинского центра науки и технологий.

Об этом Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА.

Завершены работы по установке сейсмической станции в Товузском районе.

Сотрудники центра уже провели предварительные работы по установке сейсмических станций в Исмаиллинском и Дашкесанском районах. В настоящее время продолжаются работы по установке сейсмических станций в обоих районах и вокруг грязевых вулканов.

В рамках проекта "Расширение сейсмической сети на Кавказе и в Центральной Азии" (Seismic Network Expasion in the Caucasus and Central Asia) в Азербайджане будут установлены 22 сейсмические станции. Таким образом, количество действующих на территории страны сейсмических станций достигнет 84.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Tovuzda yeni seysmik stansiya quraşdırılıb

Другие новости из категории

Астрономы выяснили, откуда во Вселенной появились золото и платина
Астрономы выяснили, откуда во Вселенной появились золото и платина
25 октября 2021 г. 19:50
В Азербайджане скончался известный ученый-фольклорист
ФотоВ Азербайджане скончался известный ученый-фольклорист
24 октября 2021 г. 23:00
Скончался азербайджанский ученый
Скончался азербайджанский ученый
24 октября 2021 г. 15:15
В Баку еще одна школа перешла на дистанционное обучение
В Баку еще одна школа перешла на дистанционное обучение
22 октября 2021 г. 13:53
Перевод школ на дистанционку не планируется в ближайшие недели
Перевод школ на дистанционку не планируется в ближайшие недели
22 октября 2021 г. 12:29
В Азербайджане 19 школ и 505 классов перешли на онлайн-обучение из-за COVID-19
В Азербайджане 19 школ и 505 классов перешли на онлайн-обучение из-за COVID-19
22 октября 2021 г. 12:27
В Азербайджане 3 477 учеников заразились COVID-19
В Азербайджане 3 477 учеников заразились COVID-19
22 октября 2021 г. 12:13
Среди студентов ряда вузов Азербайджана обнаружен коронавирус
Среди студентов ряда вузов Азербайджана обнаружен коронавирус
20 октября 2021 г. 15:11
Еще одна бакинская школа перешла на дистанционное обучение
Еще одна бакинская школа перешла на дистанционное обучение
19 октября 2021 г. 19:32
Минобразования сообщит о возможном возврате к дистанционному обучению заранее
Минобразования сообщит о возможном возврате к дистанционному обучению заранее
19 октября 2021 г. 11:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi