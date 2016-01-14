В Сумгайыте избивший ученика педагог написал заявление об увольнении - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В конце прошлой недели в школе № 22 города Сумгайыта педагог избил ученика.

Об этом в заявлении Report сообщила директор школы Тахира Сафарова. Она также назвала имя педагога: "Учитель истории Идрис Гусейнов неоднократно спрашивал ученика о готовности его к уроку, однако ученик заявил, что не готов к уроку. Помимо этого, ученик грубо отвечал учителю, в результате чего тот рассердился и не смог контролировать себя, поэтому он и избил ученика. Мы позвали педагога, он написал объяснительную. Вызвали родителей ученика в школу и побеседовали с ними. Также состоялась беседа с самим учеником".

Директор добавила, что педагог написал заявление об увольнении. Он будет уволен решением отдела образования города Сумгайыт.

Т.Сафарова отметила, что в настоящее время завотделом образования города Сумгайыт Теймур Самедов и сотрудники ведомства находятся в школе: "Инспекторы проводят необходимые расследования".