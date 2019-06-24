Минобразования: В средних школах будет больше вакансий на место педагогов начальных классов

"В этом году в средних школах будет больше вакансий на место педагогов начальных классов".

Как сообщает Report, об этом сказал заведующий отделом человеческих ресурсов министерства образования Эшги Багиров.

По его словам, с сегодняшнего дня стартовал прием документов по приему учителей на работу в общеобразовательные учебные заведения, входящие в систему министерства: "До этого дня регистрацию прошли до 500 кандидатов".

Э.Багиров добавил, что тестовый экзамен по приему учителей состоится 8-24 июля.

При электронной регистрации кандидаты должны отметить вид участия в конкурсе.

В собеседовании согласно результатам тестовых экзаменов будет проверена профессиональная компетенция, психологическая подготовка и общее мировоззрение желающих занять вакантное место кандидатов.