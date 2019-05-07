В селе Сюндю Гобустанского района построят новую школу

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о строительстве здания новой общеобразовательной школы в селе Сюндю Гобустанского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, для строительства здания новой общеобразовательной школы на 360 ученических мест в селе Сюндю Гобустанского района из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики министерству образования Азербайджанской Республики выделено 2,0 (два) миллиона манатов.