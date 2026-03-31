В отчете ЮНЕСКО отражены успешные реформы Азербайджана в сфере образования
- 31 марта, 2026
- 20:28
Успехи, достигнутые Азербайджаном в результате реформ, в сфере образования отражены во Всемирном докладе ЮНЕСКО по мониторингу образования (GEM Report) за 2026 год, посвященном доступности и равенству.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Постоянное представительство Азербайджана при ЮНЕСКО.
"Азербайджан всего за 5 лет увеличил охват дошкольного образования для детей в возрасте 5 лет с 25% до 92%, благодаря ключевым реформам в законодательстве, подготовке учителей и учебных программам", - говорится в сообщении.
