В отчете ЮНЕСКО отражены успешные реформы Азербайджана в сфере образования

Успехи, достигнутые Азербайджаном в результате реформ, в сфере образования отражены во Всемирном докладе ЮНЕСКО по мониторингу образования (GEM Report) за 2026 год, посвященном доступности и равенству.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Постоянное представительство Азербайджана при ЮНЕСКО.

"Азербайджан всего за 5 лет увеличил охват дошкольного образования для детей в возрасте 5 лет с 25% до 92%, благодаря ключевым реформам в законодательстве, подготовке учителей и учебных программам", - говорится в сообщении.