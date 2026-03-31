İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13

    Azərbaycanın təhsil nailiyyətləri UNESCO-nun hesabatında yer alıb

    Elm və təhsil
    • 31 mart, 2026
    • 20:07
    Azərbaycanın təhsil nailiyyətləri UNESCO-nun hesabatında yer alıb

    Azərbaycanın erkən uşaqlıq dövrü təhsili sahəsindəki nailiyyətləri UNESCO-nun əlçatanlıq və bərabərliyə dair 2026-cı il Qlobal Təhsilin Monitorinqi Hesabatında (GEM) nümayiş etdirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın UNESCO yanında Daimi Nümayəndəliyi məlumat yayıb.

    "Azərbaycan qanunvericilikdə, müəllim hazırlığında və kurikulumda aparılan əsas islahatların dəstəyi ilə cəmi 5 il ərzində 5 yaşlı uşaqların məktəbəqədər təhsilə cəlb olunmasını 25%-dən 92%-ə çatdırıb", - məlumatda bildirilib.

    Azərbaycanın UNESCO yanında Daimi Nümayəndəliyi UNESCO Məktəbəqədər təhsil
    В отчете ЮНЕСКО отражены успешные реформы Азербайджана в сфере образования
    UNESCO highlights Azerbaijan's early childhood education achievements

    Son xəbərlər

