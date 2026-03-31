Azərbaycanın təhsil nailiyyətləri UNESCO-nun hesabatında yer alıb
- 31 mart, 2026
- 20:07
Azərbaycanın erkən uşaqlıq dövrü təhsili sahəsindəki nailiyyətləri UNESCO-nun əlçatanlıq və bərabərliyə dair 2026-cı il Qlobal Təhsilin Monitorinqi Hesabatında (GEM) nümayiş etdirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın UNESCO yanında Daimi Nümayəndəliyi məlumat yayıb.
"Azərbaycan qanunvericilikdə, müəllim hazırlığında və kurikulumda aparılan əsas islahatların dəstəyi ilə cəmi 5 il ərzində 5 yaşlı uşaqların məktəbəqədər təhsilə cəlb olunmasını 25%-dən 92%-ə çatdırıb", - məlumatda bildirilib.
Azerbaijan’s achievements in early childhood education are showcased in UNESCO’s 2026 Global Education Monitoring Report (#GEM) on access & equity. Recognized as a model case, the country increased preschool enrolment of 5-year-olds from 25% to 92% in just 5 years, supported by… pic.twitter.com/Sq6yW0qwkH— Azerbaijan at UNESCO (@AzDelUnesco) March 31, 2026