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В НАНА упразднены некоторые отделы, созданы новые

В НАНА упразднены некоторые отделы, созданы новые На последнем заседании ученого совета Института геологии и геофизики Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) в рамках структурных изменений было принято решение переименовать отделы и создать новые.
Наука и образование
11 апреля 2022 г. 10:56
В НАНА упразднены некоторые отделы, созданы новые

На последнем заседании ученого совета Института геологии и геофизики Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) в рамках структурных изменений было принято решение переименовать отделы и создать новые.

Об этом Report сообщили в НАНА.

Так, название отдела Геотектоника и региональная геология переименовано на Динамическая геология, отдела Геотермия – на Тепломассоперенос в недрах земли, отдела Сейсмология, геомагнетизм и петрофизика – на Сейсмология и оценка сейсмического риска.

В ходе мероприятия также было принято решение о создании новых отделов.

Отделы Петрология, Рудно-магматические системы и Метасоматизм и метаморфизм были объединены, на их базе создан отдел Рудно-магматические системы и минерагения, отделы Палеонтология и Стратиграфия упразднены, на их базе создан отдел Эволюция биоты и корреляции геологических явлений, а также впервые создан новый отдел Прикладная геотермия.

В связи с принятыми на ученом совете изменениями в отдел Наук о земле НАНА подано ходатайство.

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