Япония планирует создать центр для разработки военного ИИ

Министерство обороны Японии планирует осенью при взаимодействии с коммерческими организациями создать исследовательский центр по разработке военного искусственного интеллекта (ИИ).

Министерство обороны Японии планирует осенью при взаимодействии с коммерческими организациями создать исследовательский центр по разработке военного искусственного интеллекта (ИИ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило издание Nikkei Asia.

По его информации, новое учреждение создается по образцу американского Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов. Центр будет заниматься инвестированием средств в частные технологические компании. При этом оценка успеха таких исследовательских проектов будет происходить по истечении трех лет, у компании будет право не возвращать привлеченные средства в случае провала. Такой подход поможет технологическим фирмам сфокусироваться на быстром внедрении инноваций без беспокойства о финансах, пишет издание.

Сообщается, что военное ведомство планирует на основе ИИ разработать технологию распознавания изображений для создания автономных транспортных средств, способных действовать в условиях полной темноты. Кроме того, Минобороны заинтересовано в разработке новых способов обнаружения подводных лодок при помощи использования субатомных частиц и электромагнитных волн.

В центре будут работать около 100 сотрудников, около половины из них составят ученые и представители частных организаций. Учреждение также станет вести разработку технологий двойного назначения.