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Получатели трудовой пенсии по случаю потери кормильца смогут получать образовательные студенческие кредиты

Получатели трудовой пенсии по случаю потери кормильца смогут получать образовательные студенческие кредиты Получатели трудовой пенсии и социальных пособий по случаю потери главы семьи также смогут получать образовательные студенческие кредиты за счет средств Фонда образовательных студенческих кредитов.
Наука и образование
14 мая 2024 г. 10:16
Получатели трудовой пенсии по случаю потери кормильца смогут получать образовательные студенческие кредиты

Получатели трудовой пенсии и социальных пособий по случаю потери главы семьи также смогут получать образовательные студенческие кредиты за счет средств Фонда образовательных студенческих кредитов.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал постановление о внесении изменений в "Порядок предоставления образовательных студенческих кредитов за счет средств Фонда образовательных студенческих кредитов", утвержденный постановлением Кабинета министров № 226 от 24 июля 2021 года.

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Версия на азербайджанском языке Ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası və sosial müavinət alanlar da təhsil kreditləri ala biləcəklər

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