Получатели трудовой пенсии по случаю потери кормильца смогут получать образовательные студенческие кредиты

Получатели трудовой пенсии и социальных пособий по случаю потери главы семьи также смогут получать образовательные студенческие кредиты за счет средств Фонда образовательных студенческих кредитов.

Получатели трудовой пенсии и социальных пособий по случаю потери главы семьи также смогут получать образовательные студенческие кредиты за счет средств Фонда образовательных студенческих кредитов.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал постановление о внесении изменений в "Порядок предоставления образовательных студенческих кредитов за счет средств Фонда образовательных студенческих кредитов", утвержденный постановлением Кабинета министров № 226 от 24 июля 2021 года.