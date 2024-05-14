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Японская фармкомпания вложит $2,2 млрд в разработку вакцины от болезни Альцгеймера

Японская фармкомпания вложит $2,2 млрд в разработку вакцины от болезни Альцгеймера Препарат "Леканемаб" не только борется с симптомами болезни Альцгеймера, но и позволяет замедлить ее развитие.
Наука и образование
14 мая 2024 г. 04:36
Японская фармкомпания вложит $2,2 млрд в разработку вакцины от болезни Альцгеймера

Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical инвестирует в швейцарский стартап AC Immune $2,2 млрд для продвижения разработки вакцины от болезни Альцгеймера.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило издание Nikkei Asia.

По его информации, генеральный директор AC Immune Андреа Пфайфер заявила, что в ходе предварительных испытаний вакцины не выявлено никаких проблем с безопасностью продукта. Однако компания не располагает данными об эффективности препарата, пока в течение следующих 12 месяцев проходят промежуточные тестирования.

Она также добавила, что "профиль антител вакцины очень схож" с уже одобренными альтернативными препаратами, предназначенными для борьбы с болезнью Альцгеймера.

По данным издания, в рамках сделки AC Immune получит $100 млн сразу и $2,1 млрд дополнительно в случае успешного прохождения всех этапов клинических испытаний. Кроме того, швейцарский стартап будет претендовать на 10% роялти от продаж препарата по всему миру.

В 2023 году Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) Минздрава США окончательно одобрило применение разработанного японской компанией Eisai и американской Biogen препарата "Леканемаб", который стал первым средством, не только борющимся с симптомами болезни Альцгеймера, но и позволяющим замедлить ее развитие.

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