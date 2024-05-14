В Азербайджане образовательные кредиты получили около 35 тыс. студентов

В Азербайджане 34 839 человек получили образовательные студенческие кредиты.

В Азербайджане 34 839 человек получили образовательные студенческие кредиты.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра науки и образования Кенан Керимзаде.

По его словам, 12 131 (35%) студент воспользовался социальным образовательным кредитом, 22 708 (65%) студентов - стандартным.

Замминистра напомнил, что в период с ноября 2021 года, когда была начата выдача студенческих кредитов, по сегодняшний день Фонд образовательных студенческих кредитов получил электронные заявки от более чем 45 тыс. студентов.

"В целом, на банковские счета учебных заведений в безналичном порядке перечислено 31,9 млн манатов платы за обучение студентов по оформленным кредитам", - сказал Керимзаде.