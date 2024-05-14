ВP и партнеры завершили в Азербайджане проект по обучению детей основам бизнеса

Компания BP и ее партнеры по проектам в Азербайджане объявили о завершении образовательного проекта для средних школ.

Компания BP и ее партнеры по проектам в Азербайджане объявили о завершении образовательного проекта для средних школ.

Как сообщает Report, проект включал разработку учебных материалов по основным принципам бизнеса и предпринимательства для учащихся 8-9 классов.

Кроме того, в рамках программы разработано пособие с целью подготовки преподавателей курсов и школьных учителей.

В рамках проекта тренинги прошли около 34 преподавателей со всего Азербайджана, которые, в свою очередь, обучили около 600 преподавателей STEAM по всей стране.

Программы обучения охватывали такие темы, как развитие предпринимательского мышления и навыков, разработка бизнес-моделей, развитие бизнес-идей, изучение социального предпринимательства, финансовая грамотность, творческое мышление и решение проблем.

Преподаватели, окончившие курсы в рамках проекта, провели уроки и различные образовательные мероприятия для примерно 8000 учащихся в 150 школах STEAM в 51 районе страны.

Общая стоимость 12-месячного проекта составила 74 450 манатов (43 800 долларов США).