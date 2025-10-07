В НАНА создается Академия молодежи
Наука и образование
- 07 октября, 2025
- 12:27
В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) создается Академия молодежи.
Как сообщает Report, об этом заявил президент НАНА академик Иса Габиббейли на мероприятии в Бакинском государственном университете, посвященном 80-летию академии.
По его словам, соответствующее решение принято на заседании Президиума НАНА.
"Академия молодежи будет открыта в рамках юбилейного мероприятия", - сказал Габиббейли.
