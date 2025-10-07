AMEA-da Gənclər Akademiyası yaradılır
Elm və təhsil
- 07 oktyabr, 2025
- 11:54
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında (AMEA) Gənclər Akademiyası yaradılır.
"Report" xəbər verir ki, bunu qurumun prezidenti, akademik İsa Həbibbəyli Bakı Dövlət Universitetində AMEA-nın 80 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirdə deyib.
Onun sözlərinə görə, AMEA Rəyasət Heyətinin iclasında bununla bağlı qərar qəbul edilib:
"Gənclər Akademiyası yubiley tədbirində açılacaq".
Son xəbərlər
12:14
Azərbaycan Avrasiya Kredit Məlumat Təchizatçıları Assosiasiyasına sədrlik edəcəkMaliyyə
12:11
Çexiya - Azərbaycan oyununun hakimləri açıqlanıbFutbol
12:11
İranda Sepah qərargahına hücum olub, ölənlər və yaralananlar varRegion
12:10
Azərbaycan və Tunis antidopinq sahəsində birgə əməkdaşlıq imkanlarını araşdırırFərdi
12:08
Oktyabrın 10-da Düşənbədə MDB ölkələri liderlərinin sammiti keçiriləcəkDigər ölkələr
12:07
Azərbaycan Dövlət borcunun idarə edilməsinə dair yeni strategiya hazırlayırMaliyyə
12:06
Bankçılıqda yeni dövr: bütün hesab məlumatları eyni tətbiqdə!Maliyyə
12:04
Sabah bəzi yerlərdə çiskin olacaq - PROQNOZEkologiya
12:02