    AMEA-da Gənclər Akademiyası yaradılır

    Elm və təhsil
    • 07 oktyabr, 2025
    • 11:54
    AMEA-da Gənclər Akademiyası yaradılır
    İsa Həbibbəyli

    Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında (AMEA) Gənclər Akademiyası yaradılır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu qurumun prezidenti, akademik İsa Həbibbəyli Bakı Dövlət Universitetində AMEA-nın 80 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirdə deyib.

    Onun sözlərinə görə, AMEA Rəyasət Heyətinin iclasında bununla bağlı qərar qəbul edilib:

    "Gənclər Akademiyası yubiley tədbirində açılacaq".

