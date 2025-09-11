Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    В ММ предложили обсудить проблему преподавания азербайджанского языка в частных школах

    Наука и образование
    • 11 сентября, 2025
    • 11:50
    В ММ предложили обсудить проблему преподавания азербайджанского языка в частных школах

    В парламенте Азербайджана выступили с инициативой провести специальные слушания, посвященные проблеме преподавания государственного языка в частных англоязычных учебных заведениях страны.

    Как передает "Report", с данным предложением выступил заместитель председателя Комитета по науке и образованию Милли Меджлиса Фариз Исмаилов на сегодняшнем заседании комитета.

    По словам парламентария, учащиеся таких школ демонстрируют слабые разговорные навыки на азербайджанском языке, что вызывает серьезную обеспокоенность.

    İngilisdilli məktəblərdə Azərbaycan dilinin tədrisi ilə bağlı dinləmə keçirilməsi təklif edilib

