В ММ предложили обсудить проблему преподавания азербайджанского языка в частных школах
Наука и образование
- 11 сентября, 2025
- 11:50
В парламенте Азербайджана выступили с инициативой провести специальные слушания, посвященные проблеме преподавания государственного языка в частных англоязычных учебных заведениях страны.
Как передает "Report", с данным предложением выступил заместитель председателя Комитета по науке и образованию Милли Меджлиса Фариз Исмаилов на сегодняшнем заседании комитета.
По словам парламентария, учащиеся таких школ демонстрируют слабые разговорные навыки на азербайджанском языке, что вызывает серьезную обеспокоенность.
