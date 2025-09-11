İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    İngilisdilli məktəblərdə Azərbaycan dilinin tədrisi ilə bağlı dinləmə keçirilməsi təklif edilib

    Elm və təhsil
    • 11 sentyabr, 2025
    • 11:38
    Milli Məclisdə ingilisdilli özəl məktəblərdə Azərbaycan dilinin tədrisi ilə bağlı dinləmə keçirilməsi təklif edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsinin sədr müavini Fariz İsmayılov komitənin bugünkü iclasında deyib.

    O qeyd edib ki, həmin məktəblərdə təhsil alan şagirdlərin Azərbaycan dilində danışıq bacarıqları zəif olur.

    Təhsil Azərbaycan dili
    В ММ предложили обсудить проблему преподавания азербайджанского языка в частных школах

