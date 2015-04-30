​В этом году откроется Центральная научная библиотека

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Временный поверенный посольства Швеции в Азербайджане Томас Данестад посетил Центральную научную библиотеку (ЦНБ) Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Как сообщили Report из ЦНБ, на встрече гостя проинформировали о направлениях деятельности возглавляемой Лейлой Имановой библиотеки. Л.Иманова коснулась приоритетов расширения сотрудничества в библиотечном деле.

Т.Данестад высоко оценил инициативу создания связей между библиотеками двух стран с помощью посольств.

Временный поверенный также заявил о возможности организации в будущем в ЦНБ шведской виртуальной выставки науки и литературы и проведения обсуждений на данную тему.

Дипломат заявил, что испытывает чувство гордости тем, что братья Нобель были одними из первых приехавших в Баку иностранных нефтяных промышленников.

В свою очередь, Л.Иманова сказала, что ЦНБ будет открыта с этого года.

Затем Т.Данестад ознакомился с действующими в библиотеке выставкой, читальным залом, побывал в фондах редких книг и восточной литературы, ознакомился с потенциальными возможностями научной организации.