В БВШН состоялась презентация книги "Основы гражданской обороны и оказания первой медицинской помощи"

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Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) прошла презентация учебника "Основы гражданской обороны и оказания первой медицинской помощи" профессора кафедры химической инженерии БВШН, начальника военного госпиталя Государственной пограничной службы Азербайджана, доктора медицинских наук Кенана Юсиф-заде.

Об этом сообщили Report в БВШН.

На ней присутствовали ректор Высшей школы Эльмар Гасымов, председатель комитета по здравоохранению Милли Меджлиса, академик Ахлиман Амирасланов, заместитель начальника Государственной пограничной службы республики Фархад Таги-заде, автор учебника Кенан Юсиф-заде и члены его семьи, а также студенты и преподаватели вуза.

Открывая встречу, ректор высшей школы Эльмар Гасымов поздравил профессора Кенана Юсиф-заде с публикацией книги и ее презентацией.

"Будущие инженеры, которых готовит для нефтегазовой отрасли наш вуз, будут работать в условиях, сопряженных с рисками, и они должны знать, как вести себя в экстремальной ситуации и как оказывать первую помощь. Занятия, которые ведет профессор Кенан Юсиф-заде, и его книга играют огромную роль в обучении студентов этим навыкам", - подчеркнул ректор.

Как отметил председатель комитета по здравоохранению Милли Меджлиса, академик Ахлиман Амирасланов, также поздравивший Кенана Юсифзаде с публикацией этого своевременного издания, учебник необходим для специалистов различных отраслей и должен стать для них настольной книгой.

По словам заместителя начальника Государственной пограничной службы республики Фархада Таги-заде, учебник "Основы гражданской обороны и оказания первой медицинской помощи" позволяет овладеть знаниями, которые нужно использовать в экстренных случаях, а также навыками оказания первой помощи себе и окружающим в чрезвычайных ситуациях.

Выступивший на презентации декан инженерного факультета БВШН Зафар Гурбанов рассказал о главных целях учебного курса "Основы гражданской обороны и оказания первой медицинской помощи" – дать студентам базовые знания в этой области, познакомить их с типами экстренных обстоятельств и чрезвычайных ситуаций, а также правилами поведения в этих случаях, процедурами проведения спасательных работ и санитарными мерами во время чрезвычайных ситуаций.

Студенты вуза Зарифа Оруджева и Фуад Ализаде, обучающиеся по специальности "Инженер-нефтяник" и "Инженер-химик" соответственно, поделились своими впечатлениями о программе курса, рассказали о знаниях и навыках, приобретенных на лекциях и во время практических занятиях в военном госпитале Государственной пограничной службы, и выразили благодарность Кенану Юсиф-заде и врачам госпиталя.

Профессор БВШН, начальник военного госпиталя Государственной пограничной службы страны Кенан Юсиф-заде поблагодарил ректора Эльмара Гасымова и коллектив вуза за организацию презентации учебника, помощь в его подготовке и публикации и создание условий для его успешной преподавательской деятельности в Высшей школе.

Отметим, что Кенан Юсиф-заде ведет в БВШН курс "Основы гражданской обороны и оказания первой медицинской помощи" для студентов пятого курса, обучающихся по специальности "Инженер-нефтяник" и "Инженер-химик", с 2016 года. Учебник написан на английском языке, состоит из шести глав и богато иллюстрирован.Он содержит основные сведения по оказанию медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и проведению на месте необходимых медицинских процедур.