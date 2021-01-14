О нас
Report Georgia
Аудио новости

В БВШН прошел межвузовский чемпионат международного конкурса Petrobowl

В БВШН прошел межвузовский чемпионат международного конкурса Petrobowl По результатам межвузовского чемпионата победителями были объявлены три команды
Наука и образование
14 января 2021 г. 13:50
В БВШН прошел межвузовский чемпионат международного конкурса Petrobowl

Студенческое отделение Общества инженеров-нефтяников Бакинской высшей школы нефти (БВШН) организовало межвузовский чемпионат международного конкурса Petrobowl.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу БВШН, в чемпионате, который впервые проводился в режиме онлайн, приняли участие 18 команд, представляющих БВШН, а также местные и зарубежные университеты. Так, в конкурсе участвовали студенты из университетов Пакистана, Греции, Алжира и России.

Команды, наиболее быстро и правильно ответившие на вопросы, касающиеся нефтяной отрасли, прошли в следующий тур конкурса. По результатам межвузовского чемпионата победителями были объявлены три команды.

Команда БВШН Wildcatters заняла первое место, набрав 121 очко.

Члены команды Wildcatters - студенты кафедры нефтегазовой инженерии Халид Оруджев, Рахима Аббасова, Эльдар Аскеров и Эльнур Аскеров.

Команда Французско-азербайджанского университета (UFAZ) Wingineers и команда Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (ADNSU) Alpha Team разделили второе и третье места соответственно.

Отметим, что международный конкурс PetroBowl является одной из программ, реализуемых SPE International - Международным обществом инженеров-нефтяников с целью развития студентов. Студенты участвуют в этом соревновании в командном формате. Конкурс состоит из нескольких этапов, на каждом из которых команды-участницы отвечают на вопросы технического и нетехнического характера. Конкурс PetroBowl, который проводится с 2002 года, отличается масштабностью и популярностью. В 2015 году PetroBowl был проведен в шести регионах и конкурс получил международный статус.

Чемпионат PetroBowl организуется ежегодно в разных странах на международном уровне, и в нем принимают участие восемь команд из восьми регионов. Региональный чемпионат PetroBowl проводится, чтобы определить, какие команды из регионов будут участвовать в международном конкурсе PetroBowl.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке BHOS hosts interuniversity championship of International Competition Petrobowl
Версия на азербайджанском языке BANM-də “Petrobowl” yarışının universitetlərarası çempionatı keçirilib

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Азербайджане закрылся офис германского банка KfW
В Азербайджане закрылся офис германского банка KfW
14 января 2021 г. 11:36
Российский депутат: Для реванша нужно иметь силы, которых у Армении нет
Российский депутат: Для реванша нужно иметь силы, которых у Армении нет
13 января 2021 г. 15:03
Казахстанский депутат-азербайджанец: Ильхам Алиев сделал все, чтобы решить карабахскую проблему
Казахстанский депутат-азербайджанец: Ильхам Алиев сделал все, чтобы решить карабахскую проблему
13 января 2021 г. 12:51
В Азербайджане названы самые популярные имена для детей в прошлом году
В Азербайджане названы самые популярные имена для детей в прошлом году
13 января 2021 г. 11:55
Изменилась организационная структура Azalternativenergy
Изменилась организационная структура Azalternativenergy
9 января 2021 г. 15:42
Политолог: В мире много террористических организаций, основу которых составляют армяне
Политолог: В мире много террористических организаций, основу которых составляют армяне
9 января 2021 г. 10:03
Коротченко: События в Вашингтоне имеют с демократией очень мало общего
Коротченко: События в Вашингтоне имеют с демократией очень мало общего
7 января 2021 г. 16:51
Израильский эксперт о штурме здания Конгресса США
Израильский эксперт о штурме здания Конгресса США
7 января 2021 г. 16:30
Махир Мамедов: Успех Теймура Раджабова – политическая победа
Махир Мамедов: Успех Теймура Раджабова – политическая победа
4 января 2021 г. 12:51
Ученый: Лечение Фавипиравиром не так эффективно, как уверяют врачи в Азербайджане
Ученый: Лечение "Фавипиравиром" не так эффективно, как уверяют врачи в Азербайджане
30 декабря 2020 г. 12:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi