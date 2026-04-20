Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    В Баку пройдет выставка "Study in Kazakhstan" с участием более 20 вузов

    Наука и образование
    • 20 апреля, 2026
    • 11:46
    В Баку пройдет выставка Study in Kazakhstan с участием более 20 вузов

    В Баку 2 мая пройдет крупная образовательная выставка, направленная на поддержку молодежи в выборе будущего пути обучения.

    Как передает Report, организатором мероприятия выступает İZ Community.

    Выставка под слоганом "Международное образование ближе к вам!" проводится в рамках проекта "Study in Kazakhstan".

    "Выставка, проходящая нацелена на то, чтобы сделать возможности обучения за рубежом более доступными для молодежи Азербайджана. Ученики, студенты и родители смогут на месте получить подробную информацию о стипендиальных программах, условиях приема и будущих перспективах", - говорится в пресс-релизе организаторов.

    В целях обеспечения доступности для всех желающих, вход на выставку абсолютно свободный и не требует предварительной регистрации. Посетители могут беспрепятственно посетить мероприятие и напрямую пообщаться с представителями университетов.

    Мероприятие объединит на одной площадке международные университеты и местные лицеи.

    Наряду с престижным британским Cardiff University в Казахстане, будут представлены более 20 ведущих высших учебных заведений Казахстана (Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва, Университет "Туран" и др.).

    Также передовые лицеи Азербайджана представят свои инновационные образовательные программы и преимущества. Локальные бренды, работающие в сфере образования, карьеры и личностного развития, ознакомят участников со своими услугами.

    Образовательная выставка İZ Community Высшие учебные заведения Study in Kazakhstan Казахстан
    Фото
    Фото
