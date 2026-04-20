İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Bakıda Qazaxıstanın 20-dən çox universitetinin iştirakı ilə təhsil sərgisi keçiriləcək

    Elm və təhsil
    • 20 aprel, 2026
    • 11:49
    Bakıda Qazaxıstanın 20-dən çox universitetinin iştirakı ilə təhsil sərgisi keçiriləcək

    Bakıda mayın 2-də gənclərin gələcək təhsil seçimlərinə dəstək məqsədilə genişmiqyaslı təhsil sərgisi keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, tədbir "İZ Community"nin təşkilatçılığı ilə "Study in Kazakhstan" layihəsi çərçivəsində reallaşdırılır.

    Sərgidə Qazaxıstanın 20-dən çox aparıcı ali təhsil müəssisəsi, o cümlədən Əl-Fərabi adına Qazax Milli Universiteti, L.N. Qumilyov adına Avrasiya Milli Universiteti və Turan Universiteti təmsil olunacaq.

    Bununla yanaşı, Cardiff University də tədbirdə iştirak edəcək.

    Eyni zamanda, ölkənin qabaqcıl liseyləri və təhsil, karyera, fərdi inkişaf sahəsində fəaliyyət göstərən yerli brendlər də öz proqram və xidmətlərini təqdim edəcəklər.

    "Beynəlxalq təhsil evinizə daha yaxın" şüarı ilə keçirilən sərgi şagirdlər, tələbələr və valideynlər üçün xaricdə təhsil imkanları, təqaüd proqramları, qəbul şərtləri və karyera perspektivləri barədə birbaşa məlumat əldə etmək imkanı yaradacaq.

    Sərgiyə giriş tamamilə sərbəstdir və əvvəlcədən qeydiyyat tələb olunmur. Ziyarətçilər birbaşa tədbirə qatılaraq universitet nümayəndələri ilə ünsiyyət qura biləcəklər.

    Qeyd edək ki, sərgi saat 11:00-dan 20:00-dək "Landmark Rotunda Hall"da baş tutacaq.

    Sərgi Qazaxıstan
    В Баку пройдет выставка "Study in Kazakhstan" с участием более 20 вузов
    Baku to host Study in Kazakhstan fair with over 20 universities

