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В Баку произведен капитальный ремонт 13 школ, построены 6 школьных зданий

В Баку произведен капитальный ремонт 13 школ

В рамках подготовки к 2018-2019 учебному году в 13-ти действующих при Управлении образования города Баку школах был произведен капитальный ремонт. 

Об этом Report сообщили в Управлении. 

Были обновлены здания четырех и завершено строительство двух новых школ.  

Кроме того, в 224 учебных заведениях были произведены текущий ремонт и инженерно-коммуникационные работы. 

Капитальный ремонт двух школ продолжается, а в трех средних учебных заведениях приступили к сносу старых корпусов и строительству новых зданий и корпусов. 

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