В Баку проходит научный фестиваль

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) при поддержке министерства образования Азербайджана, министерства связи и высоких технологий Азербайджана и исполнительной власти города Баку организует в столице "Бакинский научный фестиваль - 2014". Как сообщает Report, на церемонии открытия выступил президент НАНА Акиф Ализаде.

В мероприятии также приняли участие министр связи и высоких технологий Али Аббасов, заместитель министра образования Фирудин Гурбанов, вице-президент НАНА, депутат Иса Габиббейли, а также деятели науки и представители общественности.

На фестивале будут представлены признанные во всем мире научные достижения ученых Азербайджана. В рамках мероприятия планируется выступление ученых с докладами на различные темы, ознакомление с творческими мастерскими и интерактивными выставками, экскурсии, конкурсы, доклады о новых научных достижениях, просмотр научно-популярных фильмов об учреждениях и организациях академии. На фестивале также будут представлены научные технологии и новейшие достижения. Результаты своей научной деятельности представят высшие и среднеспециализированные образовательные учреждения, а также институты и организации НАНА.

Спонсорами мероприятия выступают Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) и Azercell Telecom.