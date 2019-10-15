В Баку директора десяти школ сняты с работы

В новом учебном году расторгнуты трудовые договора с директорами десяти бакинских школ (93, 25, 29, 70, 107, 221, 260, 301, 194 и 116).

Как сообщает Report, об этом заведующий Управлением образования г.Баку Рашад Тагиев сказал на конференции на тему "Бакинское образование: успехи и цели".

Он отметил, что в преддверии 2019-2020 года Министерство образования продлило срок договоров до конца учебного года с 27-ю директорами, достигшими предельного возраста нахождения в должности.

Завуправления отметил, что согласно поступившим из Министерства образования соответствующим приказам, в 2018-2019 учебном году и в преддверии нового учебного года в 29 школ произведены новые назначения на должность директоров.

Он добавил, что в этот период сменено место работы 13 директоров школ.

Р.Тагиев подчеркнул, что было сочтено целесообразным продлить срок договора до конца учебного года с 995 из 1572 работников учебных заведений, находящихся на балансе управления, достигшими предельного возраста пребывания на работе.