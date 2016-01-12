​В Бакинской Высшей Школе Нефти создается региональный Учебный центр SAP

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) создается региональный Учебный центр компании SAP. Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, к такому соглашению пришли ректор БВШН Эльмар Гасымов и президент SAP в регионе Центральная и Восточная Европа Штефан Хохбауэр.

Цель в создании Учебного центра SAP – получить доступ к обширной библиотеке учебных материалов SAP на базе его академических публикаций для использования в учебном процессе вуза, изучить современные решения для управления бизнес-процессами на практике, на основе мирового отраслевого опыта и реализовать инновационные проекты на базе технологий SAP. Также в рамках стандартных учебных дисциплин, студенты, проходя специальные курсы, приобретут возможность получить международные сертификаты SAP для последующей работы в системах SAP в компании SOCAR и других компаниях Азербайджана. Наряду с профессорско-преподавательским составом и студентами БВШН, деятельность Учебного центра будет охватывать весь регион.

Таким образом, БВШН превращается в основной образовательный и учебный центр, обеспечивающий промышленные отрасли и предприятия высококвалифицированными кадрами, планирующий процесс подготовки специалистов в области нефтегазовой промышленности, исходя из потребностей рынка.

Напомним, что на основе подписанного соглашения между БВШН и SAP, БВШН стала членом Университетского Альянса SAP. Это соглашение позволит молодым специалистам, готовящимся к работе в нефтегазовой отрасли Азербайджана, получить доступ к знаниям о лучшей отраслевой практике управления бизнес-процессами в ведущих нефтяных компаниях мира. Также позволит решить важнейшую задачу обеспечения ведущей отрасли страны квалифицированными кадрами. Совместная работа БВШН и Университетского альянса SAP будет включать в себя аудиторные и онлайн-лекции, мастер-классы, общение с экспертами SAP и доступ к платформам и технологиям, создаваемым компанией. Студенты смогут продемонстрировать свои навыки на практических занятиях и в студенческих конкурсах, а также предусмотрены реализация программы студенческого предпринимательства, научных семинаров и симпозиумов.