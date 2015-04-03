​В БВШН состоялась презентация проекта "Биометрическая электронная система учета"

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) состоялась презентация проекта "Биометрическая электронная система учета". Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, в презентации приняли участие руководство, профессорско-пре подавательский состав, студенты БВШН и представители ООО “REN GROUP”.

Открывая мероприятие, ректор БВШН Эльмар Гасымов довел до внимания участников мероприятия, что согласно пункту 3.2.23 Постановления, утвержденного приказом № 348 Кабинета Министров Азербайджана от 24.12.2013 года "Правила организации обучения по кредитной системе на уровнях бакалавриата и магистратуры высших учебных заведений" студент, пропустивший более 25% от общего объема часов аудиторных занятий дисциплины не допускается к экзамену по тому же предмету. Он отметил, что на основе этого постановления и учитывая, что среди набранных баллов за семестр есть баллы, вычисленные за посещаемость, появилась необходимость в проведении расчетов посещаемости студентов.

Э.Гасымов сообщил, что впервые среди вузов Азербайджана эта система применяется в БВШН. Подчеркивая, что проведение расчетов на бумаге как в других вузах приводит к потери времени, Э.Гасымов сказал, что применение этой системы в Бакинской Высшей Школе Нефти в отличие от другого способа обеспечит организацию учебного процесса в более оперативной, объективной и прозрачной форме. Коротко проинформировав о системе, ректор отметил, что для объективной работы системы посредством прямой связи турникета с биометрическим прибором, а также для прозрачного проведения расчета посещаемости снимается отпечаток пальца каждого студента и вводится в систему.

Руководитель проекта "Биометрическая электронная система учета", методист Отдела электронного обучения Бакинской Высшей Школы Нефти Эльнур Сафарли выступил с презентацией проекта. В презентации было сообщено о принципах работы, структуре системы и о преимуществах системы, которые положительно отразятся в организации учебного процесса в БВШН.

В завершении мероприятия были отвечены на многочисленные вопросы студентов относительно проекта.

Отметим, что биометрическая электронная система учета посредством прибора, оборудованного ООО “REN GROUP”, впервые среди вузов Азербайджана применяется в БВШН.