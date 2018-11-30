В Бакинской высшей школе нефти прошел конкурс художественной декламации

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Конкурсом художественной декламации "Сердце выбрало тебя" отметила Бакинская высшая школа нефти (БВШН) свой день рождения – семь лет со дня основания вуза.

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью БВШН.

На нем присутствовали ректор БВШН Эльмар Гасымов, депутаты Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Захид Орудж и Гудрат Гасангулиев, видные деятели искусства, профессора, преподаватели и студенты Высшей школы.

Перед началом празднования прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Приветствуя собравшихся, ректор БВШН Эльмар Гасымов напомнил, что Бакинская высшая школа нефти создана в структуре SOCAR указом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 29 ноября 2011 года, а в мае 2017 года с участием президента Ильхама Алиева состоялось открытие нового кампуса вуза. Он также подчеркнул, что уже в течение нескольких лет подряд, согласно ежегодным отчетам министерства образования республики, БВШН является лидером в рейтинге вузов страны по такому показателю, как самый высокий проходной балл.

Депутаты Милли Меджлиса Захид Орудж и Гудрат Гасангулиев тепло поздравили весь коллектив БВШН по случаю семилетия со дня создания и отметили, что гордятся тем, что в Азербайджане есть такой вуз с современной инфраструктурой, который дает своим студентам возможность получить качественное образование. Профессор кафедры нефтегазовой инженерии БВШН, заслуженный учитель Фуад Велиев, входивший в состав отборочной комиссии конкурса, подчеркнул, что подобные творческие конкурсы важны для духовного и культурного развития студентов технических вузов. Затем он прочел стихотворение собственного сочинения, посвященное своей матери.

Участникам праздника были представлены и другие члены комиссии: народная артистка, доцент Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, актриса Гамида Омарова, народный артист, актер Государственного академического национального драматического театра Рамиз Новруз, заслуженная артистка, заведующая кафедрой актерского мастерства Государственного университета культуры и искусств, профессор Гюльшад Бахшиева и доцент кафедры сценической речи университета, мастер художественной декламации Надир Гусейнов, после чего конкурс был объявлен открытым.

Студенты Высшей школы – участники конкурса – читали стихотворения и отрывки из художественных произведений, которые прозвучали на разных языках и вызвали теплый прием и овации аудитории. Главными критериями при выборе лучших выступлений стали выразительность и четкость чтения, мимика и жестикуляция, артистизм, а также умение держаться на сцене.

Лучшими в конкурсе "Сердце выбрало тебя" были признаны студент четвертого курса Санан Гасанзаде, студентка второго курса Нулифер Аскерзаде и студент первого курса Хаял Фарзалиев, занявшие первое, второе и третье места соответственно. Еще восьмерым участникам были вручены поощрительные дипломы. Все победители были награждены не только ценными призами и сертификатами, но и бурными аплодисментами.