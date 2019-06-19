В Азербайджане 1775 учителей сменили место работы

Обнародованы результаты электронного конкурса для смены работы учителей, работающих по бессрочному контракту педагогами общеобразовательных учебных заведениях, входящих в систему Министерства образования Азербайджана.

Как сообщили Report в министерстве, по результатам электронного перераспределения, 1 775 учителей сменили место работы.

11 913 кандидатов в электронной форме прошли регистрацию для участия в конкурсе, 6 462 кандидата подтвердили заявления, у 6 271 кандидата заявления были приняты.

Получившие право на смену места работы кандидаты 24-26 июня должны предоставить необходимые документы (адрес: ул.Мир Джалала, 71) в Центр человеческих ресурсов при Институте повышения квалификации сотрудников образования и подтвердить смену места работы.