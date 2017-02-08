В Азербайджане вступительные экзамены в бакалавриат будут проходить дважды - РЕШЕНИЕ

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ По предложению Государственного экзаменационного центра Азербайджана, Кабмин утвердил правила приема студентов на базе полного и общего среднего образования в ссузы, а также в бакалавриат, магистратуру и резидентуру.

Как сообщили Report из центра, согласно изменениям, внесенным в правила приема в бакалавриат вузов, абитуриентам разрешается принимать участие на проводимых в течение одного учебного года нескольких экзаменах по выбранной группе специальностей. Так, в текущем учебном году предусматривается дважды проведение вступительного экзамена в бакалавриат. На обоих экзаменах могут участвовать выпускники как этого, так и предыдущих лет. Абитуриенты сами определят, с результатами какого экзамена будут участвовать в конкурсе.

В других правилах приема серьезных изменений не произошло. Утвержденные правила приема будут размещены на сайте tqdk.gov.az и в соответствующих выпусках журнала "Абитуриент".