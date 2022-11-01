В Азербайджане в прошлом месяце 25 лицам отказано в присуждении ученой степени

В прошлом месяце 25 лицам было отказано в присуждении ученой степени.

В прошлом месяце 25 лицам было отказано в присуждении ученой степени.

Об этом Report сообщили в Высшей аттестационной комиссии при президенте.

В октябре 38 человек получили степень доктора философии, 12 - доктора наук. За этот период 19 лицам было отказано в получении степени доктора философии, 6 лицам - в получении степени доктора наук.

Кроме того, в прошлом месяце 18 человек получили ученое звание доцента, 5 - профессора. В получении ученого звания доцента было отказано двоим, в получении звания профессора - троим лицам.