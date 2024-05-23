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В Азербайджане учителям запретили публиковать в соцсетях контент, подрывающий репутацию учебного заведения

В Азербайджане учителям запретили публиковать в соцсетях контент, подрывающий репутацию учебного заведения В Азербайджане учителям запрещено публиковать в личных аккаунтах в соцсетях фотографии, аудио- и видеоматериалы, порочащие имя и подрывающие репутацию преподавателя и учреждения, в котором он работает.
Наука и образование
23 мая 2024 г. 15:53
В Азербайджане учителям запретили публиковать в соцсетях контент, подрывающий репутацию учебного заведения

В Азербайджане учителям запрещено публиковать в личных аккаунтах в соцсетях фотографии, аудио- и видеоматериалы, порочащие имя и подрывающие репутацию преподавателя и учреждения, в котором он работает.

По данным Report, это отражено в недавно утвержденных "Правилах этического поведения учителей".

Согласно новым правилам, педагог "должен соблюдать нормы национальной морали и общественного поведения в личной жизни, воздерживаться от действий, ведущих к нарушению прав общества и личности, бережно относиться к охране природы, истории и культурного наследия страны".

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Версия на азербайджанском языке Müəllimlərə şəxsi hesablarında iş yerinin nüfuzunu aşağı salan səs və videolar paylaşmaq qadağan edilib

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