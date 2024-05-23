В Азербайджане учителям запретили публиковать в соцсетях контент, подрывающий репутацию учебного заведения

В Азербайджане учителям запрещено публиковать в личных аккаунтах в соцсетях фотографии, аудио- и видеоматериалы, порочащие имя и подрывающие репутацию преподавателя и учреждения, в котором он работает.

В Азербайджане учителям запрещено публиковать в личных аккаунтах в соцсетях фотографии, аудио- и видеоматериалы, порочащие имя и подрывающие репутацию преподавателя и учреждения, в котором он работает.

По данным Report, это отражено в недавно утвержденных "Правилах этического поведения учителей".

Согласно новым правилам, педагог "должен соблюдать нормы национальной морали и общественного поведения в личной жизни, воздерживаться от действий, ведущих к нарушению прав общества и личности, бережно относиться к охране природы, истории и культурного наследия страны".