В Азербайджане планируется принятие нового закона о признании дипломов

В Азербайджане планируется принятие нового закона о признании дипломов, ожидаются определенные изменения с концептуальной точки зрения.

В Азербайджане планируется принятие нового закона о признании дипломов, ожидаются определенные изменения с концептуальной точки зрения.

Об этом турецкому бюро Report сказала председатель правления Агентства по обеспечению качества в образовании (TKTA) Улькер Саттарова.

По ее словам, подавляющее большинство запросов в учреждение по поводу признания дипломов касается учебных заведений Турции, Грузии, Украины, Беларуси, России и некоторых западных стран: "В процессе признания учитываются три основных момента. Во-первых, студенту нужно выяснить имеет ли аккредитацию вуз, в котором он собирается учиться. Некоторые наивно полагают, что если, к примеру, вуз находится во Франции или Швейцарии, то он имеет аккредитацию. Такой подход в корне неверен. В европейских странах есть университеты, которые работают без аккредитации".

Следующим важным фактором при нострификации Саттарова назвала период пребывания студента в стране обучения: "При изучении документов мы сталкиваемся со случаями, когда за четыре года студент находился в стране обучения всего 20 дней и получил диплом юриста. Конечно, это не вписывается ни в какие рамки.

Еще одним ключевым моментов является знание языка, на котором ведется обучение, на должном уровне. С признанием дипломов турецких вузов серьезных проблем не возникает. Около 95 процентов дипломов, выданных в этой стране, признаются в Азербайджане" - сказала Саттарова.