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В Азербайджане объявлены результаты приема в докторантуру и диссертантуру

В Азербайджане объявлены результаты приема в докторантуру и диссертантуру Государственный экзаменационный центр 14 февраля провел прием в докторантуру по иностранным языкам и экзамен на доктора философии, а 15 февраля - экзамен на доктора философии по азербайджанскому языку для иностранцев и лиц без гражданства.
Наука и образование
20 февраля 2021 г. 21:02
В Азербайджане объявлены результаты приема в докторантуру и диссертантуру

Государственный экзаменационный центр 14 февраля провел прием в докторантуру по иностранным языкам и экзамен на доктора философии, а 15 февраля - экзамен на доктора философии по азербайджанскому языку для иностранцев и лиц без гражданства.

Как сообщает Report со ссылкой на ГЭЦ, участники экзамена могут ознакомиться на сайте ГЭЦ с результатами, графическим изображением карты ответов и письменных работ. Кандидаты также могут узнать о результатах экзамена через мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naхtel), отправив свой рабочий код на номер 7727.

В экзаменах приняли участие 1 444 кандидата (прием в докторантуру-1 244 человека, доктора философии - 195 человек, экзамен по азербайджанскому языку - 5 человек). Всего на экзамен не явились 96 человек. 2 человека были исключены из экзамена.

По результатам вступительного экзамена в докторантуру и диссертантуру 637 человек были допущены к экзамену по философии.

47 человек набрали минимальный проходной балл, установленный для экзамена на доктора философии по иностранному языку.

Три претендента - иностранца набрали минимальный проходной балл, установленный для экзамена на доктора философии по азербайджанскому языку.

Напомним, что 23 кандидата, представивших соответствующий сертификат в ГЭЦ, были освобождены от сдачи экзамена по иностранному языку.

Отменены минимальные ограничения по баллам, установленные по блокам экзаменов.

По согласованию с соответствующими структурами минимальный проходной балл для вступительного экзамена по иностранным языкам в докторантуру установлен на уровне 25, минимальный проходной балл для экзамена на доктора философии по иностранному языку – на уровне 35, а для претендентов без гражданства на соискание степени доктора философии по азербайджанскому языку – на уровне 25 баллов.

Отметим, что правильный ответ кандидатов на каждое из 40 представленных им на экзамене тестовых заданий по первым трем блокам оценивается в один балл, неправильные ответы не влияют на результат правильных ответов. А написание эссе оценивается максимум в 10 баллов.

Максимальный балл, который может быть набран как при поступлении в докторантуру по иностранному языку, так и на экзаменах доктора философии по иностранному и азербайджанскому языку, равен 50.

Начиная с 1 марта 2021 года, ГЭЦ будет организовывать онлайн (через приложение "Zoom" или по телефону) процесс апелляции для рассмотрения заявок, связанных с результатами экзамена.

Желающие обратиться в Апелляционную комиссию могут зарегистрироваться, заполнив электронное заявление, которое будет размещено на сайте ГЭЦ 22-24 февраля. Не зарегистрировавшиеся в течение указанного срока, не смогут подать апелляцию позже.

Обсуждение заявления (обращения) кандидата может длиться не более 15 минут. Процесс обсуждения приостанавливается по истечении отведенного времени, в случае присоединения к обсуждению постороннего лица или нарушения правил этики.

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Версия на азербайджанском языке Xarici dillər üzrə doktorantura və dissertanturaya imtahanların nəticələri açıqlandı

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