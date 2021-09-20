В 15 бакинских школ назначены новые директора

В 15 общеобразовательных школ, подведомственных Управлению образования города Баку, назначены новые директора.

В 15 общеобразовательных школ, подведомственных Управлению образования города Баку, назначены новые директора.

Как сообщили Report в Управлении образования, новые назначения произведены по вынесенным на конкурс вакантным должностям в полных средних школах №109, 136, 156, 170, 172, 173, 31, 21, 229, 262, 312, 52, 55, 59 и 96.

Назначенные руководители школ успешно прошли все этапы (электронный прием документов, тесовый экзамен, собеседование и размещение на вакансиях) соответствующего конкурса.

В конкурсе приняли участие лица, имеющие высшее образование по сфере педагогики и управления, с педагогическим стажем не менее 5 лет (при наличии научной степени по специальности "организация и управление образовательным процессом" с 3-летним стажем) и занимающиеся в настоящее время педагогической деятельностью в общеобразовательных учебных заведениях.

Для новых директоров школ были проведены тренинги по различным направлениям внутришкольного управления.