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Уволена воспитательница детсада, ударившая ребенка

Уволена воспитательница детсада, ударившая ребенка Воспитательница детского сада №1 города Исмаиллы Зульфия Бахышова, применившая физическое насилие к малолетнему ребенку, уволена с работы.
Наука и образование
14 января 2022 г. 12:09
Уволена воспитательница детсада, ударившая ребенка

Воспитательница детского сада №1 города Исмаиллы Зульфия Бахышова, применившая физическое насилие к малолетнему ребенку, уволена с работы.

Об этом Report сообщили в Министерстве образования Азербайджана.

Заключенный с З.Бахышовой трудовой договор расторгается с сегодняшнего дня в соответствии с пунктом "ç" статьи 70 Трудового кодекса в связи со злоупотреблением должностными полномочиями, неисполнением обязательств по трудовому договору и нарушением требований "Правил этического поведения учителей".

Министерство решительно осудило применение насилия в отношении детей и подчеркнуло недопустимость этого.

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