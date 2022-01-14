Уволена воспитательница детсада, ударившая ребенка

Воспитательница детского сада №1 города Исмаиллы Зульфия Бахышова, применившая физическое насилие к малолетнему ребенку, уволена с работы.

Воспитательница детского сада №1 города Исмаиллы Зульфия Бахышова, применившая физическое насилие к малолетнему ребенку, уволена с работы.

Об этом Report сообщили в Министерстве образования Азербайджана.

Заключенный с З.Бахышовой трудовой договор расторгается с сегодняшнего дня в соответствии с пунктом "ç" статьи 70 Трудового кодекса в связи со злоупотреблением должностными полномочиями, неисполнением обязательств по трудовому договору и нарушением требований "Правил этического поведения учителей".

Министерство решительно осудило применение насилия в отношении детей и подчеркнуло недопустимость этого.