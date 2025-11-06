Ургенчский технологический университет готов принять студентов из Азербайджана уже в 2026 году

Ургенчский технологический университет планирует в следующем году привлечь студентов из Азербайджана.

Как передает корреспондент Report из Узбекистана, об этом заявила журналистам специалист отдела международного сотрудничества и координатор проектов Erasmus+ Ургенчского технологического университета Ранч (Urgench Ranch University of Technology) Шаходат Джуманиязова.

"Мы планируем привлечь иностранных студентов из Азербайджана. Возможно, уже в следующем году у нас будут обучаться студенты из Азербайджана", - отметила она.

Джуманиязова сообщила, что за последние четыре года университет существенно усилил международное сотрудничество. В настоящее время вуз активно взаимодействует с рядом престижных европейских учебных заведений, входящих в топ-300 мировых университетов, включая Барселонский университет, Университет Падуи и Богемский университет.

Кроме того, Ургенчский технологический университет подписал меморандумы о взаимопонимании с Западно-Каспийским университетом (Western Caspian University) в Азербайджане и с Азербайджанским государственным экономическим университетом, а также с рядом университетов Турции и Европы.

"Мы участвуем в проектах Erasmus+, в рамках которых наши преподаватели и студенты отправляются на семестровые стажировки в Европу", - добавила Джуманиязова.