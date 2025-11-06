İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Urgənc Texnologiya Universiteti Azərbaycandan tələbə qəbulunu planlaşdırır

    Elm və təhsil
    • 06 noyabr, 2025
    • 16:30
    Urgənc Texnologiya Universiteti Azərbaycandan tələbə qəbulunu planlaşdırır

    Urgənc Texnologiya Universiteti gələn il Azərbaycandan tələbələr cəlb etməyi planlaşdırır.

    "Report"un Özbəkistana ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, bu barədə jurnalistlərə Urgənc Texnologiya Universitetinin (Urgench Ranch University of Technology) beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsinin mütəxəssisi və "Erasmus+" layihələrinin koordinatoru Şahodat Cumaniyazova bildirib.

    "Biz Azərbaycandan tələbələr cəlb etməyi planlaşdırırıq. Ola bilsin ki, artıq gələn il universitetimizdə azərbaycanlı tələbələr təhsil alacaq", - o qeyd edib.

    Ş.Cumaniyazova son dörd il ərzində universitetin beynəlxalq əməkdaşlığı əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirdiyini bildirib: "Hazırda ali təhsil müəssisəsi bir sıra nüfuzlu Avropa təhsil müəssisələri, o cümlədən Barselona Universiteti, Paduya Universiteti və Bohemiya Universiteti ilə aktiv əməkdaşlıq edir".

    Bundan əlavə, Urgənc Texnologiya Universiteti Azərbaycandakı Qərbi Kaspi Universiteti (Western Caspian University) və Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, həmçinin Türkiyə və Avropanın bir sıra universitetləri ilə anlaşma memorandumları imzalayıb.

    "Biz "Erasmus+" layihələrində iştirak edirik ki, bunun çərçivəsində müəllimlərimiz və tələbələrimiz Avropaya semestr təcrübələrinə göndərilir", - Ş.Cumaniyazova əlavə edib.

